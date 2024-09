Dieser schaurige PS2-Horror-Klassiker könnte bald sein Comeback feiern

Könnte Siren – der Survival-Horror-Klassiker für PlayStation 2 – ein Comeback feiern? Das suggeriert nun jedenfalls eine neu erfolgte Bewertung des koreanischen Game Rating and Administration Committee.

Einer offiziellen Bestätigung kommt das sicher nicht gleich, trotzdem erscheint ein Remaster oder ein potenzielles Remake nicht ausgeschlossen. Immerhin erfreute sich das Genre in den letzten Jahren an großem Erfolg.

Siren ist ein Survival-Horror-Spiel mit Schwerpunkt auf Stealth, in dem SpielerInnen auf der Erkundung eines typisch alten japanischen Dorfes gegen untote Kreaturen namens Shibito antreten.

Das Spiel bietet mehrere miteinander verbundene Geschichten von mehreren spielbaren Charakteren, ähnlich wie Resident Evil 6, von denen jeder mit übersinnlichen Kräften ausgestattet ist. Keiichiro Toyama zeichnete sich seinerzeit für die Schöpfung der Marke verantwortlich. Toyama ist auch der Schöpfer von Silent Hill.

Siren ist unter seinem europäischen Namen Forbidden Siren seit Jahren in Originalform bei PlayStation Now, respektive inzwischen PlayStation Plus Premium für PS4 zugänglich. In Korea sei das nicht der Fall, so Gematsu, doch ein Start acht Jahre später sei auch seltsam.

Sollte es sich tatsächlich um eine Neuauflage handeln, wird Toyama aber vermutlich wenig damit zu tun haben. Der hat zuletzt nämlich sein eigenes Studio aus dem Boden gestampft – die Bokeh Game Studios. Und mit Slitterhead steckt das nicht minder schaurige Studiodebüt bereits in den Startlöchern.

via The Gamer, Gematsu, Bildmaterial: Siren, Studio Japan, Sony via Mobygames