Opening Night Live: Gastgeber zerstört alle Fan-Hoffnungen zu einem Spiele-Auftritt

Seit Jahren warten Fans auf eine Rückkehr zu Hollow Knight: Silksong. Die meisten würden sich inzwischen auch mit einem schlichten Lebenszeichen zufriedengeben. Jedes Showcase, jede Messe kehrt die Hoffnung zurück.

Die Hoffnungen auf einen Auftritt von Hollow Knight: Silksong zur Opening Night Live hat Gastgeber und Moderator Geoff Keighley jetzt schon Tage vor der Show zerstört. Keighley ist nicht verlegen, wenn es darum geht, Hype aufzubauen. Aber er will auch keine falschen Erwartungen.

„Um es gleich vorwegzunehmen, kein Silksong am Dienstag bei der ONL. Team Cherry ist immer noch am Kochen“, twitterte Keighley in der Nacht zum Sonntag. Das war es also mal wieder für alle Silksong-Erwartungen.

Die wurden erst zuletzt aussichtsreich enttäuscht. Eine Switch-Online-Aktion, nach der der Vorgänger für eine Woche kostenfrei spielbar war, machte Hoffnung, dass die letzte Nintendo Direct endlich Neuigkeiten mit sich bringen würde. Aber nichts da.

Bereits 2019 hatten wir die Gelegenheit, eine Demo zu Silksong anzuspielen. Seitdem hat sich sicher eine ganze Menge getan. Dazu gehört inzwischen auch, dass Hollow Knight: Silksong neben Switch und PCs auch für PlayStation und Xbox erscheinen wird – zuletzt war der Plan, dass dies 2023 der Fall sein wird.

Im Mai letzten Jahres erfolgte dann jedoch die Verschiebung. „Wir sind gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, und es ist ziemlich groß geworden, also wollen wir uns die Zeit nehmen, das Spiel so gut wie möglich zu machen. Erwarten Sie weitere Details von uns, sobald wir uns der Veröffentlichung nähern“, hieß es damals.

Bildmaterial: The Game Awards 2022