Opening Night Live: Die ersten Spiele der Show stehen fest – das bekommt ihr zu sehen

Am Vorabend der Gamescom findet in diesem Jahr einmal mehr die Opening Night Live statt, erneut mit Geoff Keighley – und all seinen Kontakten in die Branche. In einer neuen Pressemeldung hat die Koelnmesse heute eine erste Vorschau gegeben.

Das ist übrigens nicht unüblich: Auch im letzten Jahr gab es schon vorab konkrete Spielenamen, unter anderem die Auftritte von Alan Wake II und Black Myth: WuKong waren vorab bestätigt. Gut möglich, dass auch Geoff Keighley in den nächsten Tagen bei Twitter noch ein bisschen nachlegt.

Bis dahin steht schon mal fest: 2K Games, Capcom, Activision Blizzard, Funcom, Don’t Nod sowie NetEase und Plaion haben sich einen Platz in der Show reserviert bzw. erhalten. Konkret geht es um diese Spiele:

Sid Meier’s Civilization VII

Call of Duty: Black Ops 6

Monster Hunter Wilds

Lost Records: Bloom & Rage

Dune: Awakening

Marvel Rivals

Kingdom Come: Deliverance II

Auch schon klar, wenngleich heute nicht von der Koelnmesse kommuniziert: Das neue Spiel der Tarsier Studios (ehemals Little Nightmares) wird von THQ Nordic vorgestellt.

Noch „diverse weitere Unternehmen und Titel“ will man bis zum Start verkünden. „Zudem wird es wie immer viele Überraschungen in der Show geben“, heißt es. Ihr könnt noch live dabei sein: Die Kapazitäten wurden verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Tickets gibt es hier.

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios