LEGO geht auf der Gamescom 2024 in die Offensive: Showfloor statt Family-Bereich

Mit LEGO-Steinen zu Sonic, Super Mario, Horizon und Animal Crossing hat sich LEGO in den letzten Jahren auch in der Gemeinde der Videospielfans weiter einen Namen gemacht – Zelda und Fortnite folgen.

Nur konsequent, dass die LEGO Gruppe sich jetzt auch auf der Gamescom breitmacht! Wie man mitteilt, wird man in Köln in Halle 6 einen über 400 Quadratmeter großen Stand unterhalten. Auf dem großen Showfloor also. Ein ganz anderes Konzept als in den Vorjahren, wenn man im Family-Bereich abseits des Trubels ein paar Steinchen platziere.

Die Standfläche ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt, ganz so wie die LEGO-Welt eben. Influencer werden zu Gast sein, ebenso wie LEGO-Designer, die ihre neuen Kreationen präsentieren. Einen ersten Blick gibt es auf das neue Fortnite-LEGO, das erst im Oktober erscheint. Auch der Deku-Baum aus LEGO zu Zelda* wird ausgestellt.

„Die LEGO Gruppe spielt eine einzigartige Rolle in der Welt der Videospiele. Wir verbinden die kreative Freiheit und den spielerischen Charakter unserer Bausätze mit beliebten digitalen Spielwelten. Diese Verbindung ermöglicht es Fans, ihre Lieblings-Spiele durch den Bau von LEGO Sets physisch zu erleben und neu zu interpretieren“, so Theresa Silbereisen, Marketingleiterin der LEGO GmbH.

„In der Gaming-Community schätzen wir den Enthusiasmus und das Engagement der SpielerInnen, die ihre Fandoms und Erlebniswelten durch LEGO Sets aus unterschiedlichen Gaming-Universen erweitern können“, so Theresa Silbereisen weiter.

Bildmaterial: LEGO