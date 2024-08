Der nächste Xbox-Exklusivtitel soll schon bald seinen Weg auf neue Plattformen finden

Mitte Februar 2024 kündigte Microsoft seine plattformübergreifende Veröffentlichungsoffensive an. Mittlerweile hat das Unternehmen bereits eine Handvoll seiner Spiele auf Switch und PlayStation-Konsolen gebracht. Und weitere dürften folgen, zieht man bei Microsoft doch keine „rote Linie“ hinsichtlich der Thematik, Xbox-Spiele auf andere Konsolen zu bringen.

Tatsächlich könnte die nächste Fuhre an Spielen schon bald angekündigt werden. Das behauptet jedenfalls der Insider Shinobi602. Während einer Diskussion am 14. August in den Foren von ResetEra erklärte der Insider, dass „nächste Woche“ die Ankündigung einer plattformübergreifenden Portierung von mindestens einem „großen“ Xbox-Spiel erfolgen werde.

Der Zeitraum überschneidet sich mit der Gamescom 2024 – eine Ankündigung in diesem Rahmen erscheint also nicht unwahrscheinlich. Xbox hat bereits bestätigt, dass es mit über 50 Spielen an der Gamescom 2024 teilnehmen wird.

Shinobi602 gab keine Informationen darüber preis, um welche Titel es sich konkret handeln könnte. Twitter-User eXtas1s teilte einen Beitrag von Shinobi602 und dazu ein GIF, das einen „frohen Cinco de Mayo“ wünscht. Eine Anspielung auf Forza Horizon 5, das in Mexiko spielt? Vielleicht. Vielleicht verbirgt sich hinter dem kryptischen Tweet aber auch nur eine vage Vermutung. Möglicherweise wissen wir schon in der kommenden Woche mehr.

