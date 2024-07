Slitterhead-Macher will Live-Service-Games trotzen und spricht über Zeit nach Sony Japan Studios

Wer Keiichiro Toyama erst seit Slitterhead kennt, hat viel verpasst. Aber die meisten werden um seine Vergangenheit mit Silent Hill, Siren und Gravity Rush wissen. Und auch, dass er nach seiner Zeit bei Konami und den Sony Japan Studios mit Bokeh Game Studio jetzt selbstständig ist. In einem neuen Interview sprach er über die von vielen Fans bedauerte Schließung der Sony Japan Studios.

„Bei Sony gab es ein zunehmendes Motiv, hoch budgetierte Spiele zu entwickeln, und man wollte diesen Weg mit der Marke Japan Studio einschlagen“, sagte Toyama im Interview mit VGC. Die Sony Japan Studios wurden 2021 geschlossen, Toyama verließ das Unternehmen wegen der geplanten Neuausrichtung bereits kurz zuvor.

Denn: „Mein Ziel war es immer, originelle Spiele zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch ohne ein großes Budget tun kann. Das erlaubt mir auch, mich selbst auszudrücken. Der Schritt in die Unabhängigkeit hat mir diese Möglichkeit gegeben. Seit meiner Zeit bei Sony habe ich das Gefühl, dass ich das erreiche, was ich erreichen will.“

Die größte Herausforderung als unabhängiges Studio war der Vertrieb und die Veröffentlichung. „Wir haben bei Sony noch nie ein Spiel [selbst] veröffentlicht, weil sie dafür eigene Abteilungen haben. Das war die größte Herausforderung: Beziehungen zu anderen Unternehmen aufzubauen und es zu finanzieren“, erklärt Keiichiro Toyama.

Toyama über Tango Gameworks

Toyama hat sein Studio in keiner einfachen Zeit gegründet und hat die Studio-Schließungen weltweit natürlich auch mitbekommen. Auf die Frage, wie er auf die Schließung von Tango Gameworks reagierte, weicht er zunächst aus. Es stehe ihm nicht zu, Ratschläge zu erteilen.

Tut er dann aber doch ein bisschen: Es komme auf das Gleichgewicht zwischen Routine und Bewahrung des Spielstils an. „Schauen Sie sich ein Beispiel wie From Software an, die immer wieder andere Spiele machen, aber bestimmte Stile und Aspekte ihrer Spiele bleiben gleich. Das ist ein offensichtliches Beispiel dafür, wie ein Studio erfolgreich ist. Nicht jedes Mal alles zu ändern, könnte der Schlüssel zum Leben und Überleben sein“, glaubt Toyama.

Wie es bei Bokeh Game Studio nach Slitterhead weitergeht, das im November erscheint? „Als wir das Studio eröffneten, war das Konzept, dass wir originelle Spiele entwickeln, und das wollen wir auch weiterhin tun. Wir haben viel Jugend in das Team gesteckt, und sie haben in diesem Prozess viel gelernt“, so Toyama.

Der sich an seinen eigenen Ratschlag hält: „Action-Adventure ist etwas, das wir verfolgen wollten, und wir haben dabei viel gelernt. Vielleicht übertragen wir das auf ein anderes Spiel. Wir wollen das Wissen, das wir gewonnen haben, weitergeben, aber das Konzept wird bleiben, wie es ist, nämlich einzigartige Spiele zu machen.“

Trotz der Tendenz großer Publisher zu Live-Service-Games glaubt Toyama, dass für diese einzigartigen Spiele auch weiterhin Platz ist. „Ich verstehe, dass der Trend in der Entwicklung viel konservativer ist, wie bei den Service-Spielen. Ich verstehe, warum sich Unternehmen in diese Richtung bewegen. Aber es ist wichtig, das auszugleichen. Es gibt definitiv einen Bedarf oder ein Verlangen nach düsteren, einzigartigen Spielen. Es wird immer Leute geben, die das wollen. Solange man das Gleichgewicht hält und nicht zu viel für ein Spiel ausgibt, wird es Nutzer geben, die das wollen.“

