Pokémon Rubin und Saphir hätten auch anders heißen können, verrät ein Blick in den Code

Pokémon-Fans lassen es sich nicht nehmen, in regelmäßigen Abständen in den Codes vergangener Spiele herumzuschnüffeln, in der Hoffnung spannende Entdeckungen zu machen. So auch Twitter-User Farore.Gba, der nun eine spannende Entdeckung machte.

Demnach hätten die Spiele der dritten Pokémon-Generation – Rubin und Saphir – ursprünglich auf andere Titel hören können. Wie der User aufzeigt, tauchen im Code die Titel „Indigo Version“ und „Crimson Version“ auf.

Ob diese Titel je tatsächlich für die offizielle Veröffentlichung infrage kamen oder es sich um Platzhalter handelte, bleibt unklar. Gut möglich aber, dass sie zu einem Zeitpunkt als offizielle Titel in Betracht gezogen wurden.

Wie gesagt: Es wäre nicht das erste Mal, dass Pokémon-Fans spannende Entdeckungen in den Codes der Spiele machen. Immer wieder finden Fans etwa Hinweise auf Pokémon und ihre Formen.

2020 sickerte zudem der Quellcode der ersten beiden Spiele – Rot und Blau – durch und dieser gab Hinweise auf eine Pinke Edition. Man spekulierte, dass diese im Verbund mit der Gelben Edition hätte erscheinen sollen, die 1998 auf die ersten beiden Spiele folgte.

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Rubin Edition, Game Freak, The Pokémon Company, Nintendo