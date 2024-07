Dualsense-Controller im Design von Astro Bot erscheint gleichzeitig mit dem Spiel

Sony Interactive Entertainment hat einen speziellen Controller für Astro Bot angekündigt und im Gegensatz zu den vielen coolen Xbox-Special-Controllern könnt ihr diesen auch wirklich kaufen.

Astro Bot erscheint am 6. September und wurde von Sony-Fans zur Ankündigung gefeiert. Das Spiel wurde von Fans für seine Kreativität gelobt, während das bei der gleichen State of Play vorgestellte Concord eher Spott und Häme kassierte.

Ganz so kreativ wie das Spiel selbst ist der Astro-Bot-Dualsense aber vielleicht nicht. Es ist eher ein schlichtes, wenngleich passendes Design, was euch mit der Limited Edition dieses Controllers erwartet

„Das Design des Controllers zeichnet sich durch die für Astro typischen blauen Akzente an den Griffen und Tasten, eingravierte Sci-Fi-Linien sowie das charakteristische verspielte Augenpaar auf dem Touchpad aus. Es ist ein wahres Kunstwerk und wir von Team Asobi könnten mit dem Endergebnis nicht zufriedener sein“, findet der PlayStation Blog.

Der Dualsense wird ab dem 9. August 2024 um 10 Uhr Ortszeit bei PlayStation Direct und bei teilnehmden Händlern in Deutschland vorbestellbar sein, kostet 79,99 Euro und erscheint am gleichen Tag wie Astro Bot, also am 6. September.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment