AI LIMIT und Infinity Nikki vom Ex-Zelda-Director sehen wir schon sehr bald wieder

Lange haben wir nichts gehört von AI LIMIT, dem postapokalyptischen Action-RPG von Entwickler SenseGames. Das Spiel wurde schon 2019 im Rahmen des PlayStation China Hero Projects vorgestellt.

Erst im Januar 2024 meldete man sich zurück, zeigte einen neuen Trailer. Jetzt steuert man auf die Veröffentlichung zu. AI LIMIT wird im Rahmen der ChinaJoy 2024 präsentiert. Ebenso wie weitere interessante Spiele, von denen wir eine Weile nichts gesehen haben.

Dazu zählt auch DaBa: Land of Water Scar. Das Soulslike aus China ist ebenfalls Teil des China Hero Projects und wird bei der ChinaJoy 2024 ebenso zum Line-up gehören wie Rusty Rabbit von NetEase Games, Phantom Blade Zero von S-GAME und Infinity Nikki von Infold Games.

Letzteres erregte mediale Aufmerksamkeit bei der State of Play im Mai vor allem wegen eines speziellen Umstandes. Kentaro Tominaga arbeitet nämlich in führender Rolle an dem RPG. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

Die ChinaJoy 2024 findet vom 26. bis zum 29. Juli 2024 im Shanghai New International Expo Center in Shanghai, China, statt. Sony wird auch Astro Bot im Gepäck haben. So liest sich das komplette Line-up – danke Gematsu:

PlayStation China Hero Project AI-LIMIT (CE-Asia / SenseGames) AWAKEN: Astral Blade (ESDigital Games / Dark Pigeon Games) Convallaria (Sony Interactive Entertainment / Loong Force) Daba: Land of Water Scar (Dark Star) EVOTINCTION (Astrolabe Games / Spikewave Games) EXILEDGE (Enigmatrix)

First-Party ASTRO BOT (Team ASOBI) Helldivers II (Arrowhead Game Studio) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Third-Party EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Elden Ring (Bandai Namco Entertainment / FromSoftware) Fatal Fury: City of the Wolves (SNK) Gundam Breaker 4 (Bandai Namco / Crafts & Meister) Immortals Fenyx Rising (Ubisoft / Ubisoft Quebec) Infinity Nikki (Infold Games / Papergames) Let’s School (PM Studios / Pathea Games) NBA 2K (2K / Visual Concepts) Phantom Blade Zero (S-GAME) Rusty Rabbit (NetEase Games / NITRO PLUS) Strinova (iDreamSky) Sword Art Online: Fractured Daydream (Bandai Namco / Dimps Corporation) That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (Bandai Namco / ZOC / Monkeycraft) Wuthering Waves (Kuro Games)



Bildmaterial: AI LIMIT, CE-Asia, SenseGames