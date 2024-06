Visions of Mana: Fans finden Cover-Unterschiede zwischen US- und Japan-Version

Mit Visions of Mana erwartet uns am 29. August der nächste große Serieneintrag in die langjährige Mana-Serie. Erst kürzlich öffnete Square Enix die Vorbestellungen für den Titel und ließ Fans dabei eine interessante Beobachtung machen.

Im selben Atemzug veröffentlichte das Unternehmen nämlich auch das Cover-Art der physischen Edition, das subtile Unterschiede zwischen der US- und Japan-Fassung ausmachen lässt, wie Twitter-User Genki aufzeigt.

Na klar, zum einen unterscheiden sich die Logos, spannender gestaltet sich aber die Präsentation von Protagonist Val. In der japanischen Version steht er in einer kraftvollen, aber neutralen Pose mit einem entschlossenen, aber ruhig wirkenden Gesichtsausdruck.

Die US-Version zeigt Val hingegen in einer weitaus lebendigeren Pose, wie er sein Schwert schwingt. Außerdem ist sein Gesichtsausdruck merklich intensiver – die Lippen sind zu einem Schlachtruf geöffnet und die Augenbrauen sind vor Wut gerunzelt. An den weiteren Figuren auf dem Cover wurden hingegen keine Änderungen vorgenommen.

Ein kurzer Blick auf die PlayStation Store-Seiten von Visions of Mana lässt darauf schließen, dass die japanische Version des Covers auch in anderen asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan und Hongkong verwendet wird, während in den USA und Europa das veränderte Design verwendet wird. Hierzulande werden wir entsprechend auch mit der US-Version des Cover-Artwork bedient, wie ein Blick auf die Amazon-Produktseite* verrät.

Auf ähnliche Weise bearbeitete Nintendo kürzlich das Cover von Princess Peach Showtime. Hier spendierte man Heldin Peach ein angespannteres und ernsteres Aussehen. Längst ein Klassiker: Der „Angry Kirby“ auf westlichen Kirby-Boxarts. Da gab es gleich mehrere Beispiele. In Japan hingegen schaute Kirby stets freundlich. Welches Cover von „Visions“ gefällt euch besser?

via Automaton Media, Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix, Ouka Studios