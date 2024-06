Visions of Mana: Termin, Collector’s Edition und viele neue Details im neuen Trailer

Square Enix hat einen farbenfrohen neuen Trailer zu Visions of Mana veröffentlicht und im Zuge dessen auch den Termin zum RPG verraten. Der neue Teil der Mana-Reihe lädt am 29. August auf PlayStation, Xbox sowie im Microsoft Store und bei Steam zu neuen Abenteuern!

Das neue Video stellt weitere spielbare Charaktere und neue Gameplay-Features vor. Visions of Mana erzählt als neuer Teil der Mana-Hauptserie natürlich auch eine ganz neue Geschichte. Ihr folgt der Reise von Val, einem neu ernannten Seelenwächter, der seine Kindheitsfreundin Hina, die Geweihte des Feuers, zum Mana-Baum begleitet.

Der neue Trailer stellt uns die Charaktere Palmina und Julei vor, die sich jeweils mit Val und Hina anfreunden. Fans können ihr eigenes Dreierteam zusammenstellen und zwischen den Charakteren (Carina und Morley gehören auch noch dazu) wählen. Die Begleiter Ramco, Ashe und Hina unterstützen sie.

An neuen Gameplay-Features werden unter anderem die Geisterreliquien vorgestellt – mystische Artefakte, denen die Macht der Elemente innewohnt. Über diese Artefakte kann die Klasse gewechselt werden, was natürlich neue Fähigkeiten für die Charaktere mit sich bringt.

Aber es gibt auch vertraute Elemente: „Ein bekanntes Merkmal kehrt in Visions of Mana ebenfalls zurück: Das Ringmenü im Kampf, mit dem man die Auseinandersetzung pausieren und die nächste Aktion planen kann. In der weiten, farbenfrohen Welt finden sich zudem elementare Hürden, hinter denen sich neue Orte zur Erkundung oder Gegenstände verbergen.“

Neben verschiedenen digitalen Ausführungen gibt es auch eine Einzelhandelsversion (Standard Edition) für PS4, PS5 und Xbox Series. Fans dürfen sich auch über eine Sammleredition freuen, die exklusiv im Square Enix Store erhältlich sein wird. Sie enthält eine Plüschfigur von Ramco, das Artbook „ART of MANA SPECIAL ISSUE“ und den Original-Soundtrack von Visions of Mana in einer besonderen Collector’s Edition-Box.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix, Ouka Studios