Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Geheimcode ist nur bis morgen gültig und bringt dieses Pokémon

Am Wochenende finden die Japan Championships 2024 statt und The Pokémon Company macht wie so oft mit einer neuen Verteilaktion darauf aufmerksam. In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch jetzt und nur bis zum 2. Juni 2024 um 16:59 Uhr ein echtes Gewinner-Pokémon sichern.

Der neue Verteilcode beschert euch ein Fiaro, das an das Fiaro von Kaito Arii erinnert. Kaito Arii gewann mit diesem Fiaro im Team die Senior-Kategorie 2023. Den Verteilcode könnt ihr im PokéPortal einlösen.

Der Code lautet: F1ARR0W23MASTER. Und wie bereits erwähnt, diesmal ist Eile geboten. Schon morgen Nachmittag wird dieser Code ungültig sein. Das Fiaro kommt mit Level 50 und beherrscht die Fähigkeit Orkanschwingen.

Es ist vom Tera-Typ Geist und trägt ein Kampfmeisterband und ein Partnerband. Fiaro beherrscht die Attacken Akrobatik, Rückenwind, Schutzschild und Rapidschutz. Das Stichflammen-Pokémon ist die letzte Entwicklungsstufe von Dartiri und Dartignis.

In anderen Pokémon-News: An diesem Wochenende findet auch ein neues Tera-Raid-Event statt. In schwarzen Tera-Raids könnt ihr euch dabei Sumpex ins Team holen, das es sonst nicht in Paldea anzutreffen gibt. Eine gute Gelegenheit also, gleich auch den Seriencode einzulösen.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak