Der gefeierte 27. Film zu Detektiv Conan geht auch in deutschen Kinos an den Start

Gemeinsam mit Sony Pictures Entertainment Deutschland bringt Crunchyroll den neuen Detektiv-Conan-Film in deutsche Kinos. Der neue Teil der Saga wird am 27. August 2024 hierzulande und in Österreich an den Start gehen.

Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm wird dabei in er Originalsprache Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation verfügbar sein.

„Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm ist der neueste Film über Conan Edogawa, einen 17-jährigen Meisterdetektiv im Körper eines Kindes, der im Geheimen allerlei Mordfälle löst. Im neusten Ableger schließt er sich mit seinem Detektivfreund Heiji Hattori zusammen, um sich seinem alten Rivalen, dem Meisterdieb Kaitô Kid, entgegenzustellen“, führt Crunchyroll in die Story ein.

Bei der AnimagiC am 3. August wird man exklusiv die ersten 30 Minuten aus dem Film vorführen. Schaut euch unten das Filmposter an! In weiteren Conan-News: Die brandneue UT-Kollektion von UNIQLO zu Detektiv Conan ging kürzlich an den Start!

Das Filmposter:

Bildmaterial: Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm, Sony Pictures Entertainment, Crunchyroll, Gosho Aoyama, Detective Conan Committee