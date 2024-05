Das neue DOOM soll mittelalterlich inspiriert sein und „The Dark Ages“ heißen

In einem neuen Bericht wurde behauptet, dass der nächste Teil der Doom-Reihe Doom: The Dark Ages heißen und ein „mittelalterlich inspirierter“ Titel sein werde, der nächsten Monat während des Xbox Games Showcase vollständig angekündigt werden soll.

Es gibt schon seit geraumer Zeit zahlreiche Gerüchte über ein neues Doom, was nicht allzu überraschend ist, wenn man bedenkt, dass Doom Eternal vor über vier Jahren seinen Weg auf PC und Konsolen fand.

Letztes Jahr enthüllten Gerichtsdokumente aus dem Fall FTC gegen Microsoft, dass ein Doom-Spiel unter dem Titel „Year Zero“ in der Entwicklung war, was darauf hindeutete, dass in den nächsten Jahren ein mögliches Prequel erscheinen würde.

Nun scheint es, als ob Xbox sich darauf vorbereitet, uns einen Blick auf die Zukunft der Serie zu gewähren. Insider Gaming behauptet jedenfalls, dass eine Ankündigung von Doom: The Dark Ages in den Startlöchern steckt. Zudem gehe der neue Eintrag in Sachen Setting neue Wege – das Spiel sei, passend zum Titel, „mittelalterlich inspiriert“.

Lang müssen wir uns nicht gedulden, um herauszufinden, ob etwas an den Gerüchten dran ist. Das Xbox Games Showcase ist für den 9. Juni 2024 angesetzt.

via The Gamer, Bildmaterial: Doom Eternal, id Software, Bethesda Softworks