Hopp oder Top: Shift Up äußert sich zu Verkaufszahlen von Stellar Blade

Es gibt wahrscheinlich lukrativere Dinge für koreanische Entwickler als Konsolenspiele. Der Markt für Mobile-Games und Online-Games in Asien ist riesig; nicht umsonst kommen viele derartige Spiele aus Asien. Das soll sich ändern, jedenfalls ganz konkret in Südkorea.

Im Rahmen des Fünfjahresplans zur Förderung der Spielebranche arbeitet das Land daran, den Anteil am globalen Markt für Konsolenspiele bis 2028 auszubauen, um die starke Abhängigkeit des Landes von Online- und mobilen Spieleplattformen zu verringern.

Stellar Blade von Shift Up ist sozusagen das aktuelle Vorzeigeprojekt südkoreanischer Studios, erzielte extreme internationale Aufmerksamkeit und viel Presse. Umso interessanter sind natürlich die Verkaufszahlen. Dazu gab Shift Up heute erste Einblicke.

Wie GameTalk berichtet, hat sich Stellar Blade nach Schätzungen von Shift Up bislang weltweit eine Million Mal verkauft. Bei Shift Up ist man demnach ausdrücklich auch dem Fan-Feedback zufrieden und verweist auf einen Rekord von durchschnittlich 9,2 Punkten in den Nutzerbewertungen bei Metacritic.

In den wichtigsten Konsolenmärkten wie den USA und Großbritannien sei man außerdem auf Platz 1 der Verkaufscharts eingestiegen. Auch in Deutschland führte Stellar Blade plattformübergreifend zum Launch die Hitliste an.

Wert der Marke weiter steigern

Shift Up scheint zufrieden. Man sei auf dem besten Weg zu einer globalen, wichtigen Marke, resümiert man. Zudem hat man im Blick, dass Stellar Blade PS5-exklusiv an den Start ging und die PS5 noch nicht den gleichen Verbreitungsgrad hat wie die PS4. Auch eine PC-Version könne den Wert der Marke weiter steigern – diese würde man derzeit in Erwägung ziehen.

Insgesamt gehe es nicht nur darum, den Umsatz zu maximieren, sondern weltweit eine Anziehungskraft herzustellen und eine Fangemeinde aufzubauen. Auch die kommende Kollaboration mit Goddess of Victory: NIKKE wird zum Thema, mit der man positive Synergien erschaffen will.

Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up