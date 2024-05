Nach Lies of P und Stellar Blade: Südkorea will Konsolenspiele mit Fünf-Jahres-Plan fördern

Südkorea feiert mit prominenten Titeln wie Lies of P und kürzlich Stellar Blade kritische wie kommerzielle Erfolge und das nimmt wohl auch das Kulturministerium des Landes wahr.

Dieses gab nun nämlich bekannt, sich in den nächsten fünf Jahren auf die Förderung seines Konsolenspielsektors konzentrieren, um die Spieleindustrie des Landes zu revitalisieren, berichtet Korea Times.

Im Rahmen des Fünfjahresplans zur Förderung der Spielebranche wird das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus daran arbeiten, den Anteil des Landes am globalen Markt für Konsolenspiele bis 2028 auszubauen, um die starke Abhängigkeit des Landes von Online- und mobilen Spieleplattformen zu verringern.

Naheliegend, gemessen am Umsatz hat Korea nämlich die viertgrößte Spielebranche der Welt und erzielte im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 22,2 Billionen Won (16,04 Milliarden US-Dollar), angetrieben durch das Wachstum von Online- und Mobilspielen. Allerdings beträgt der Anteil des Landes am weltweiten Markt für Konsolenspiele nur 1,5 Prozent, was 28 Prozent der gesamten Branche ausmacht, wobei mobile Spiele 44 Prozent ausmachen, so das Ministerium.

Außerdem spielen mehr als 40 Prozent der SpielerInnen in Nordamerika und Europa Konsolenspiele, fügte das Ministerium hinzu. Die Regierung sagte, sie werde lokalen Unternehmen helfen, mit großen globalen Konsolenspielherstellern wie Microsoft, Sony und Nintendo zusammenzuarbeiten, um Blockbuster-Titel zu entwickeln. Darüber hinaus sei geplant, unabhängige Spieleunternehmen bei der Entwicklung einer breiteren Palette von Videospielen zu unterstützen.

