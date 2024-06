Final Fantasy VII Rebirth bekommt ein neues Album mit orchestralen Arrangements

Habt ihr euch den Soundtrack zu Final Fantasy VII Rebirth schon gesichert? Dann gibt es eventuell bald Nachschub für euch. Square Enix hat ein neues Orchestral Arrangement Album angekündigt.

Das Album wird am 28. August 2024 in Japan erscheinen. Die Musik wird unter der Leitung von Hirofumi Kurita vom Tokyo Philharmonic Orchester eingespielt. Erste Vorbestellmöglichkeiten findet ihr unten.

Wenngleich nicht bestätigt, so ist es doch naheliegend, dass sich der Soundtrack inhaltlich an den gleichnamigen Konzerten orientieren wird, die bald weltweit stattfinden. Die neuen Orchester-Arrangements würden sich jedenfalls für den physischen Soundtrack anbieten.

Die Final Fantasy VII Rebirth World Orchestra Tour macht 2024 auch an mehreren europäischen Standorten und im September auch einmal im München Halt. 2025 dann noch einmal in Düsseldorf. Der Kartenvorverkauf für das Konzert am 14. September in der Olympiahalle läuft bereits seit geraumer Zeit. Tickets gibt es bei Eventim aktuell noch für München* und Düsseldorf*.

Falls München nicht in eurer Reichweite ist, dann bleibt natürlich immerhin der Soundtrack. Im japanischen Square Enix e-Store ist er jetzt 4.070 Yen erhältlich, doch der Store liefert bekanntlich nicht nach Europa. Ihr wartet entweder auf den deutschen Square Enix Store oder vertraut auf zuverlässige Importhändler wie CDJapan* oder Play-Asia* wo der Soundtrack schon vorbestellbar ist. Seht euch unten das Cover an!

Das Cover:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix