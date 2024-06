Final Fantasy VII noch bewegender: Motomu Toriyama spricht über das Ende der Remake-Trilogie

Am Wochenende sind Motomu Toriyama und Teruki Endo in Indonesien zu Gast, um dort bei einem Panel über Final Fantasy VII Rebirth zu sprechen. Co-Director Toriyama machte dabei ein Versprechen bezüglich des Abschlusses der Remake-Trilogie.

„Ich möchte versprechen, dass wir alle Fragen, die am Ende von Rebirth aufgeworfen wurden, klären und ein noch bewegenderes Ende als im Original liefern werden“, sagte Motomu Toriyama nach einer Übersetzung von Genki.

Bitte bedenkt: Es handelt sich hier um eine Fan-Übersetzung. Und: Bis wir dieses Ende sehen, wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen. Der dritte, abschließende Teil der Remake-Trilogie wurde bisher noch nicht vorgestellt, wir kennen noch nicht einmal seinen Namen.

Die Macher der Trilogie touren derzeit immer noch für Final Fantasy VII Rebirth durch die Welt. Während Toriyama und Teruki Endo am Wochenende Indonesien besuchten, waren Director Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase beim Tribeca Festival in New York zu Gast, wo sie das Panel From Fire to Firega: Remaking Final Fantasy VII leiteten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix