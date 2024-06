Elden Ring: Noch vor „Shadow of the Erdtree“ winkt ein Update mit spannenden neuen Features

„Elden Ring“-Fans warten geduldig auf den kommenden Freitag, dann geht nämlich endlich die heißerwartete und groß angelegte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ an den Start. Aber auch, wenn ihr nicht gleich ins nächste Abenteuer einsteigen wollt und stattdessen lieber weiterhin die Zwischenlande unsicher macht, gibt es Grund zur Freude.

Am 20. Juni – einen Tag vor Veröffentlichung der Erweiterung – soll ein neues Update für Elden Ring erscheinen, das diverse Neuerungen mit sich bringt. Neben diversen Bugfixes und Anpassungen an der Spielbalance winken dabei auch frische Features.

Habt ihr euch etwa immer darüber geärgert, nicht so genau zu wissen, was ihr zuletzt eingesammelt habt, weil entsprechende Items gleich im schwarzen Loch eurer Tasche abgetaucht sind? Dann dürft ihr euch über einen neuen Reiter in eurem Inventar freuen, der kürzlich eingesammelten Krimskrams hervorhebt und gänzlich neue Gegenstände sogar entsprechend kennzeichnet. Beschwörungsportale werden nun zudem ins New Game + übertragen und können nach Belieben in den Menüs an- und ausgeschaltet werden.

Und damit ihr auch einen hübschen Auftritt im Reich der Schatten hinlegt, dürft ihr euch über diverse neue Frisuren freuen, die mit dem Update verfügbar werden. Es sollen übrigens noch mehr Inhalte winken, die mit dem Update einhergehen. Da werden wir uns allerdings überraschen lassen müssen.

„Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni für alle Plattformen des Hauptspiels.

via Eurogamer, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware