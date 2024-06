Fans sind überrascht, wer der Entwickler hinter Donkey Kong Country Returns HD ist

Nintendo machte zuletzt gerne ein Geheimnis daraus, wer Nintendo-Spiele entwickelt. Auch deshalb sind Fans und Medien ganz besonders daran interessiert. Im Falle von Donkey Kong Country Returns HD kommunizierte Nintendo das Entwicklerstudio ebenfalls nicht, auch auf der offiziellen Website gibt es keinen Eintrag.

Auch Donkey Kong Country Returns HD wird ausgelagert und entsteht bei Forever Entertainment. Das wurde aus offiziellen Dokumenten bekannt. Forever Entertainment ist börsennotiert und muss den Regeln nach bestimmte Dinge öffentlich anzeigen.

Forever Entertainment erwartet, dass die Produktion signifikanten Einfluss auf die finanzielle Situation des Unternehmens und dessen Bewertung haben könne. Schon 2021 gab man aus gleichen Gründen bekannt, eine signifikante Investition von Nintendo erhalten zu haben.

Fans sind überrascht von der Wahl des Studios. Forever Entertainment wurde 2010 gegründet – im selben Jahr erschien Donkey Kong Country Returns für Nintendo Wii. Seitdem zeichnete man sich unter anderem für Panzer Dragoon: Remake, The House of the Dead: Remake oder auch die Front-Mission-Neuauflagen verantwortlich.

Aktuell hat man auch eine Überarbeitung von Night Slashers in der Mache. Mit Remakes hat man also Erfahrung. Die Spiele entstanden jeweils in Zusammenarbeit mit den Entwicklerstudios Storm Trident oder Megapixel Studio. Allein: Die meisten Spiele wurden von der Kritik eher durchschnittlich aufgenommen. Einige Fans hätten deshalb Bedenken, berichtet GameRant.

Das Original von Donkey Kong Country Returns entstand einst bei Retro Studios. Dort hat man derzeit aber natürlich alle Hände voll zu tun mit Metroid Prime 4: Beyond. Mit Super Mario RPG (ArtePiazza) und Princess Peach: Showtime (Good-Feel) hatte Nintendo zuletzt ebenfalls die Entwicklung von zwei Spielen extern ausgelagert.

Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo