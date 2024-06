Das Action-Adventure South of Midnight zeigt erstes Gameplay im beeindruckenden Video

Bei dem Xbox Games Showcase feierte am Abend das erste Gameplay zu South of Midnight seine Premiere: Mit dabei: der monströse Two-Toed Tom. Das Action-Adventure entsteht derzeit bei Compulsion Games, die euch vielleicht von We Happy Few bekannt sind.

„Wir lernen Hazel und ihren neuen Begleiter Catfish kennen, die durch ein überflutetes Gebiet reisen, das dem Mississippi-Delta nachempfunden ist – und sich schon bald einem der Monster-Könige des Spiels stellen müssen“, führt man ein.

Einer der Monster-Könige im Spiel, das ist Two-Toed Tom, ein gigantischer Albino-Alligator mit großem Hunger und sogar einem eigenen Themesong. Das Video gibt euch einige Einblicke in Kampf ud Fortbewegung und präsentiert Hazels magische Webkräfte.

South of Midnight erscheint 2025 für Xbox Series, PCs via Windows und Steam sowie in der Cloud und natürlich direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: South of Midnight, Compulsion Games