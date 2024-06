Crunchyroll bringt 15 neue Games an den Start, darunter Steins;Gate und Corpse Party

Crunchyroll erweitert sein Spiele-Publishing und macht damit durchaus Netflix Konkurrenz. 15 neue Spiele will man im Crunchyroll Game Vault demnächst anbieten. Mitglieder der „Mega-Fan“-Kategorie erhalten unbegrenzten Zugriff zu dieser wachsenden Bibliothek an mobilen Spielen.

Ab sofort sind dort auch Battle Chasers: Nightware, Dawn of the Monsters und Evan’s Remains verfügbar. 12 weiter Spiele sollen im Sommer und frühen Herbst folgen. Eine Partnerschaft mit MAGES sorgt dafür, dass auch Visual Novels wie Steins;Gate zum wachsenden Line-up gehören. Corpse Party, Psycho-Pass: Mandatory Happiness und The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer erweitern das Portfolio.

„Die Integration von Visual Novels in das Spiele-Lineup von Crunchyroll ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Fans mit Unterhaltung bedienen, die ihre Liebe zum Anime vertieft“, sagte Terry Li, EVP of Emerging Business bei Crunchyroll. „Wie Manga sind Visual Novels oft die Vorlage für erfolgreiche Anime und erweitern häufig beliebte Serien. Es ist wichtig, diesen Inhalt als Teil ihrer Mitgliedschaft unserem Publikum anzubieten.“

Das Crunchyroll Game Vault ging im November 2023 erstmals an den Start und bietet aktuell vierzehn exklusive Spiele für Crunchyroll-Fans der Mega-Fan-Stufe. Die Spiele sollen keinerlei Werbung oder In-App-Käufe haben. Die Games sind auf mobilen Endgeräten spielbar.

Die oben bereits aufgezählten Spiele werden erweitert durch:

9 Years of Shadow

Crypt of the NecroDancer

Lunar Lux

Magical Drop VI

MMC KENKEN

PictoQuest

RWBY: Arrowfell Spidersaurs

Bildmaterial: Crunchyroll