Capcom kündigt Capcom Next: Summer 2024 an, das schon in wenigen Tagen stattfindet

Die Selbstfindungsphase hat mit den „Capcom Highlights“ im März nicht aufgehört. Die zweitägige Show präsentierte uns vor einigen Wochen unter anderem Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Dragon’s Dogma II.

Zuvor hatte Capcom 2023 das „Capcom Spotlight“ und das „Capcom Showcase“ veranstaltet. Da bleibt gar nicht mehr soviel übrig. „Capcom Direct“ vielleicht, aber das wäre einfallslos. Wie wäre es also mit „Capcom Next“, oder so? Klar.

Am 1. Juli um Mitternacht, also in der Nacht auf den 2. Juli 2024, wird Capcom die Capcom Next: Summer 2024 abhalten. Die 25-minütige Show soll die neuesten Informationen zum heute angekündigten Dead Rising Deluxe Remaster, zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und zu den Mobile-Versionen von Resident Evil 7 biohazard bieten.

Den englischen Livestream findet ihr an dieser Stelle bei Youtube. Die offizielle Website zum Event benennt die drei oben genannten Spiele sehr konkret, inklusive Logo – auf Überraschungen solltet ihr nicht hoffen. Wahrscheinlicher ist es, dass die nächste Capcom-Show auch wieder einen neuen Namen hat.

Bildmaterial: Capcom