Blue Protocol: Macher räumen Fehler ein – aber wollen das Ruder noch herumreißen

Blue Protocol erregte einige Aufmerksamkeit, als es erstmals angekündigt wurde. Das MMORPG von Bandai Namco Online und Project Sky Blue sah gut aus. Doch dann gab es einen sehr holprigen Start in Japan und auch eine Gamescom-Demo konnte nicht besonders überzeugen. Ein Jahr nach dem Start in Japan reflektieren die Entwickler jetzt in einem Interview mit der Famitsu die Situation. Die Veröffentlichung im Westen über Amazon Games ist weiterhin für das laufende Jahr vorgesehen.

Zunächst steht in Japan in dieser Woche ein großes Update namens „Beyond“ an, das die Macher als „das neue Blue Protocol“ bezeichnen. Im Interview mit der Famitsu räumen die Macher ein, dass sich das Spiel noch immer in einer schwierigen Situation befindet und sprechen über einige der Hauptprobleme, die sie anhand von Nutzerumfragen, Statistiken und eigenen Beobachtungen ausgemacht wurden.

Abgesehen von anhaltenden Problemen mit Bugs ist ein Großteil der Spielerschaft demnach unzufrieden mit repetitiven Gameplay. Die Geschichte voranzutreiben oder Waffen zu bauen ist schlicht zu anstrengend und wenig spaßig. In Reaktion darauf wolle man „Füllmaterial“ und sich wiederholende Spielabläufe eliminieren. Dort, wo dies nicht möglich ist, wolle man Spielende mit mehr Belohnungen motivieren. Das „Beyond“-Update soll außerdem neue spielerische Abwechslung bringen, darunter Hack’n-Slash-Gameplay- und Schatzjagd-Elemente.

Für die Zukunft sind weitere, zwanglosere Möglichkeiten geplant, in der Welt von Blue Protocol zu verweilen. Versteckspiele oder Beachvolleyball sollen implementiert werden, ebenso wie weitere lustige Aktivitäten, die ein Gefühl vermitteln sollen, in einer „Anime-Welt abzuhängen“. Auch eine Wohnmechanik steht zur Debatte.

Zielgruppe falsch eingeschätzt

Weiterhin räumen die Entwickler im Interview ein, die Zielgruppe falsch eingeschätzt zu haben. Man bezeichnet sich selbst als „Hardcore-MMO-Spieler“ und war von der Anzahl der Gelegenheitsspieler, die Blue Protocol angezogen habe, überrascht. Einige Spielmechaniken hätten Durchschnittsspieler deshalb gelangweilt. Man wolle jetzt herausfinden, wo Spieler aufhören zu spielen und hier konkret adressieren. Neue Leitfäden, mehr Benutzerfreundlichkeit und eine einfacher zu benutzende Schnellreisen gehören zum Plan.

Es sei schwierig, „alles mit einmal“ zu machen, aber die Entwickler sprechen davon, dass die jetzige Erfahrung mit Blue Protocol bereits eine ganz andere sei, als noch vor 2 bis 3 Monaten und das neue „Beyond“-Update soll dazu beitragen, das MMORPG weiter zu verbessern. Das sind natürlich auch gute Nachrichten für westliche Interessierte, die all diese Verbesserungen dann gleich von Tag eins erleben.

via Automaton Media, Famitsu, Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco