Yuji Horii meldet sich mit Lebenszeichen zu Dragon Quest XII und gedenkt den Verstorbenen

Anlässlich des „Dragon Quest Day“ hat Serienschöpfer Yuji Horii bei Twitter heute ein kleines Update zum Stauts von Dragon Quest XII: The Flames of Fate gegeben. Der neue Teil der Serie wurde im Mai 2021 angekündigt. Das Spiel soll sich an ein erwachseneres Publikum richten. Viel hat Square Enix dazu noch nicht gezeigt. Genau genommen: gar nichts.

Das ändert sich auch heute nicht, doch inzwischen scheint Dragon Quest XII auf einem ganz guten Weg zu sein. „Vielen Dank an alle für die vielen [Dragon Quest Day] Glückwünsche“, so Horii zunächst.

„Es gab einige Sorgen über Dragon Quest XII, aber ich war tatsächlich bis vor kurzem in einem Meeting [darüber]. Ich kann zwar noch keine Details verraten, aber ich möchte, dass es etwas werden wird, das der Arbeit der beiden Männer, die verstorben sind, würdig ist. Ich werde mein Bestes geben!“

Horii nennt sie nicht beim Namen, meint aber natürlich Akira Toriyama und Koichi Sugiyama. Beide haben über die Jahre hinweg wesentlich zur Dragon-Quest-Serie beigetragen.

Im Rahmen der Umstrukturierungen bei Square Enix bekam die Dragon-Quest-Serie einen neuen Producer verpasst: Yosuke Saito, gleichzeitig langjähriger NieR-Produzent. Er hat jetzt die Zügel in der Hand, auch sein Twitter-Profil ist heute voll von Dragon Quest und er erwähnte auch ein Treffen mit Yuji Horii.

