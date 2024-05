The Pokémon Company gründet neues Entwicklerstudio und dessen Aufgabe steht schon fest

The Pokémon Company hat eine neue Tochterfirma gegründet. Das neue Entwicklerstudio entstand zum 26. April 2024 in Zusammenarbeit mit DeNA und geht aus DeNA Digital Production Co. Ltd. hervor.

Pokémon Card D Studio, so der neue Name des Studios, gehört zu 66,6 Prozent DeNA und zu 33,4 Prozent The Pokémon Company. Das Unternehmen soll sich um die Entwicklung und Verwaltung von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket kümmern.

Mit den Erfahrungen, die man mit Pokémon Masters EX gemacht hat, möchte man die Bereitstellung stabiler Dienste auf globaler Ebene für das Smartphone-Spiel sicherstellen. DeNA hat Pokémon Masters EX gemeinsam mit The Pokémon Company 2019 veröffentlicht. Das Mobile-Game wird nach wie vor unterstützt.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket soll die Faszination des Sammelkartenspiels digitalisieren. Sammeln, Kämpfen und Tauschen, alles ist möglich. Dem Reiz von haptischen Karten will man Immersionskarten entgegenstellen. Auch das befriedigende Öffnen eines Boosterpacks wird digitalisiert.

Digital, Sammeln, selten … einzigartig, NFT? Nein, keine Angst. Kürzlich schloss The Pokémon Company die Nutzung von NFT nicht nur für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket aus, sondern generell für die Marke.

via Famitsu, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak