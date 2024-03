Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wird keine NFT-Karten bieten, aber Monetarisierung bleibt unklar

In dieser Woche stellte The Pokémon Company bei Pokémon Presents zum Pokémon Day 2024 erstmals Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket vor. Bindestrich-Fans kommen voll auf ihre Kosten, aber auch Pokémon-Fans sollen nicht enttäuscht werden. Vor allem nicht mit NFT-Quark.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket soll die Faszination des Sammelkartenspiels digitalisieren. Sammeln, Kämpfen und Tauschen, alles ist möglich. Dem Reiz von haptischen Karten will man Immersionskarten entgegenstellen. Auch das befriedigende Öffnen eines Boosterpacks wird digitalisiert.

Digital, Sammeln, selten … einzigartig, NFT? Nein, keine Angst. In einem Statement gegenüber Polygon schließt The Pokémon Company die Nutzung von NFT nicht nur für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket aus, sondern generell für die Marke.

„The Pokémon Company International hat keine Non-Fungible-Token (NFTs) im Zusammenhang mit der Marke Pokémon und dem damit verbundenen geistigen Eigentum entwickelt oder genehmigt“, hieß es.

„Fans sollten sich bewusst sein, dass alle NFTs auf dem Markt, die geistiges Eigentum von Pokémon enthalten, inoffiziell sind und in keiner Weise mit The Pokémon Company International oder der Marke Pokémon in Verbindung stehen“, so The Pokémon Company weiter.

Dennoch steht zu erwarten, dass man die kostenlose App monetarisiert. Das ist schließlich der Grundgedanke hinter kostenlosen Apps. Auf das wie kommt es an – wie immer. Doch dazu gibt es noch keine Details und mutmaßlich wird sich The Pokémon Company damit auch bis zur Veröffentlichung recht bedeckt halten. Bekannt nur: Zwei Boosterpacks kann man pro Tag kostenlos öffnen.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.