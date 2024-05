Monster Hunter Wilds: Bekannter Insider hat gute Nachrichten für Monster-Hunter-Fans

Der zweite Trailer zu Monster Hunter Wilds ist in Sicht, behauptet ein bekannter Insider. Billbil-kun erwartet, dass Capcom bereits Ende Mai 2024 einen weiteren Blick auf den nächsten Eintrag der Monsterhatz gewährt.

Monster Hunter Wilds wurde erstmals im Dezember 2023 bei der letzten Ausgabe der Game Awards enthüllt. Bei dieser Gelegenheit teilte Capcom einen 90-sekündigen Trailer, der einen Blick auf einige der Biome und Monster bot, die Fans im kommenden Spiel erwarten dürfen.

Nun soll also ein weiterer Trailer folgen, der laut Billbil-kun via Twitter „innerhalb der nächsten 10 Tage“ oder eben spätestens am 8. Juni erscheinen soll. Als Plattform plausibel erscheint die neue Ausgabe von State of Play, die in der Nacht auf den morgigen Freitag stattfindet – das sei laut Billbil-kun „wahrscheinlich“.

Sollte Monster Hunter Wilds keinen Auftritt im Rahmen der State of Play feiern, gibt es einen anderen Kandidaten, der zu Billbil-kuns genanntem zehntägigen Zeitrahmen passt. Vom 7. bis 8. Juni findet nämlich bekanntlich das nächste Summer Game Fest statt.

Wie es auch kommt: Es scheint, als dürften sich Monster-Hunter-Fans auf baldige Neuigkeiten freuen. Die Streaming-Show „Capcom Highlights“ ließ Capcom im März ungenutzt. Damals hieß es auch, Fans sollen Monster Hunter Wilds erst im „Sommer“ wiedersehen. Der 30. Mai wäre gewiss eine eigenwillige Interpretation von „Sommer“, aber wer weiß. Bald sind wir schlauer.

via GameRant, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom