Marvelous veranstaltet Showcase und es dürfte sehr interessant werden

Marvelous wird in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 2024 um Mitternacht deutscher Zeit das Marvelous Game Showcase 2024 veranstalten. Ihr werdet die Show bei Youtube verfolgen können oder lest am nächsten Tag alle relevanten Informationen hier bei uns.

In 30 Minuten geht es laut Marvelous um die „neuesten Informationen zu kommenden Spielen für Konsolen, PCs, Mobilgeräte und Arcades“, die von Marvelous entwickelt oder veröffentlicht werden. Konkret wurde man nicht, aber natürlich gibt es bereits Hinweise und Vermutungen.

Gematsu erinnert daran, dass Marvelous kürzlich Trademarks zu Farmagia, Guardians of Azuma sowie Daemon X Machina: Titanomachia registriert hat. Farmagia ist mutmaßlich der finale Titel zu Project Magia. Guardians of Azuma könnte mit Rune Factory: Project Dragon zusammenhängen. Daemona X Machina: Titanomacia steht wohl in Verbindung zum bereits angekündigten Daemon X Machina: Titanic Scion.

Darüber hinaus hätte Marvelous auch noch Project Life is RPG im Hinterstübchen. Das RPG soll um das Thema „Leben“ herum aufgebaut sein. Darüber hinaus sind Details bislang nur skizziert. Man möchte an „einflussreiche RPGs“ japanischer Entwickler anknüpfen und eine neue Marke erschaffen.

Story of Seasons wird gleich zwei neue Spiele erhalten, von denen wir hoffentlich beim diesjährigen Showcase mehr sehen. Es könnte eine recht spannende Veranstaltung werden. Der letzte Showcase von Marvelous fand im Mai statt und war voller interessanter Ankündigungen, von denen man die meisten aber nur skizzierte. Jetzt dürfte es konkreter werden.

Der Stream:

Bildmaterial: Project Life is RPG, Marvelous, XSEED Games