Infamomo und ein besonderer Stil im Fokus der neuen Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Wir bemühen den Spruch gern, aber er ist auch so wahr: Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Die neueste Erweiterung „Maskerade im Zwielicht“ steht in den Startlöchern und erscheint am 24. Mai 2024. Im gut sortierten, offiziellen Pokémon-Store bei Amazon* könnt ihr die Produkte zu „Maskerade im Zwielicht“ vorbestellen. The Pokémon Company gibt wie gewohnt schon mal einen ersten Ausblick, was danach folgt.

Das ist die neue Erweiterung „Nebel der Sagen“, die ebenfalls noch bei Karmesin und Purpur angesiedelt ist. Diese neue Erweiterung erscheint am 2. August 2024 weltweit und nachdem Ogerpon das Gesicht von „Maskerade im Zwielicht“ ist, wird Infamomo der Fokus in „Nebel der Sagen“ sein.

Das mysteriöse Knechtungs-Pokémon wurde mit dem DLC „Der Schatz von Zone Null“ in den Videospielen Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt und wird sein Debüt im Pokémon-Sammelkartenspiel feiern.

„Infamomo-ex einsetzen, um mit seiner Fähigkeit Knechtende Ketten ein Finsternis-Pokémon von der Bank einzuwechseln. Infamomo-ex passt gut zu Boninu-ex, Benesaru-ex und Beatori-ex, um verschiedene Spielkombinationen durchzuführen“, erklärt The Pokémon Company.

Zusätzlich wird „Nebel der Sagen“ auch holografische Parallelset-Karten „mit einem neuen, einzigartigen Folienmuster“ versehen, welches die Illustration umgibt. Fans erkennen diese Karten an der weißen Box mit schwarzem Text, in welcher der Erweiterungscode steht. Normalerweise ist diese Box schwarz, mit weißem Text.

Ein weiteres Highlight: Karten mit einem einzigartigen Ukiyo-e-Holzschnittstil. Solche seltenen Illustrationskarten wird es unter anderem für Seedraking-ex und Quajutsu-ex geben. Diese Karten bekommt ihr garantiert in Spezial-Illustrations-Kollektionen.

Zu den zunächst angekündigten Inhalten dieser Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel, die wie immer mit zahlreichen Produkten wie Top-Trainer-Box, Illustrations-Kollektionen und Tin Boxen eingeführt wird, gehören weiterhin:

3 ASS-KLASSE-Trainerkarten

5 Pokémon-ex und 1 Terakristall-Pokémon-ex

15 Illustration Rare Pokémon

10 Fullart Pokémon-ex, Terakristall-Pokémon-ex und Unterstützerkarten

5 Special Illustration Rare Pokémon- und Unterstützerkarten

5 Gold Rare Karten

