Gamescom 2024: Bandai Namco sagt als erster japanischer Aussteller zu

Knapp drei Monate vor der Gamescom 2024 hat sich Bandai Namco als erster japanischer Aussteller für die Kölner Messe geoutet. Bandai Namco machte die Teilnahme bei Twitter offiziell und will weitere Updates folgen lassen.

Bisher ebenfalls zugesagt haben übrigens Giants Software und Ubisoft. Bandai Namco darf mit breiter Brust nach Köln reisen, ist man doch Titelverteidiger für den Award „Best of Show Floor“, bester Messestand also!

Das Line-up hat Bandai Namco natürlich noch nicht kommuniziert, aber infrage kämen da zum Beispiel Sword Art Online: Fractured Daydream, Dragon Ball: Sparking! Zero und Gundam Breaker 4 sowie That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, zu dem man heute das Eröffnungsvideo veröffentlicht hat.

Auch Little Nightmares und Unknown 9: Awakening könnten eine Rolle spielen. Auf dem Showfloor vielleicht sogar noch Tekken 8, das noch über Monate mit neuen Inhalten versorgt wird. Falls Bandai Namco euer Lieblingspublisher ist, könnt ihr jetzt die Zugfahrt buchen!

Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft