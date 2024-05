Death Stranding 2 geht in nächste Phase: Kojima bestätigt Abschluss der Dreharbeiten

In der zweiten Folge der NHK-Radiosendung „Hideo Kojima’s Radio: Infinity“ (ausgestrahlt am 18. Mai) äußerte sich Hideo Kojima zur Entwicklung von Death Stranding 2 On the Beach. Die Fortsetzung von Death Stranding soll 2025 für PS5 erscheinen.

Laut einem Bericht von Famitsu gab Kojima während der Radiosendung bekannt, dass das Team die Dreharbeiten und Aufnahmen mit der Besetzung von Death Stranding 2 abgeschlossen habe.

Die Entwicklung werde nun in eine „Anpassungsphase“ eintreten, die etwa ein Jahr andauere. In dieser Phase werde das Entwicklungsteam daran arbeiten, die Übergänge zwischen Szenen und Steuerung zu verfeinern sowie die allgemeine Klarheit und den Unterhaltungswert des Spiels zu verbessern.

Kojima kommentierte auch den aktuellen Trailer zu Death Stranding 2. Offenbar war es dem Team ein Anliegen, das Gesamtbild, die Themen und das Gameplay des Titels zu präsentieren und gleichzeitig zu zeigen, was von Death Stranding übernommen wird, was anders sein wird und wie die Charaktere miteinander verbunden sind.

Death Stranding 2: On the Beach soll 2025 erscheinen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions