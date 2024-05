Kingdom Hearts Integrum Masterpiece bringt die Saga endlich auch zu Steam-Fans auf den PC

Vor zwei Jahren machte eine frohe Botschaft die Runde: Die gesamte Kingdom-Hearts-Serie wird für PCs erscheinen. Längst überfällig, doch der Haken: exklusiv im Epic Games Store. Fans gingen damals davon aus, diese Exklusivität würde vielleicht das übliche Jahr andauern, doch es wurde offensichtlich wenig länger.

Das Warten der Steam-Fans hat jetzt aber bald ein Ende. Square Enix kündigte an, dass Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III + Re Mind am 13. Juni 2024 bei PC-Steam erscheinen. Alle Spiele wird man auch einzeln kaufen können. Darüber hinaus wäre alles komplett in Kingdom Hearts Integrum Masterpiece enthalten.

Neben den drei Hauptspielen sind in den einzelnen Sammlungen auch die Ableger Re: Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, Back Cover χ [chi] und 0.2 Birth by Sleep enthalten. Der ganze Kingdom-Hearts-Wahnsinn also. Wenn man so will.

Übrigens: Für alle, die Hilfe brauchen, um die umfangreiche Geschichte von Kingdom Hearts zu verstehen … Dark Horse hat schon vor zwei Jahren den umfangreichen Ultimania zur Serie* englischsprachig lokalisieren.

Mehr Details zu den einzelnen Steam-Veröffentlichungen hält auch der Square Enix Blog bereit. Ein Trailer zur Ankündigung wird heute Abend veröffentlicht, wir haben ihn nachfolgend schon mal eingebunden.

Der Ankündigungstrailer:

