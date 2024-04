Tenshi no Uta Collection: Edia legt zwei PC-Engine-Klassiker für Nintendo Switch neu auf

Der japanische Entwickler und Publisher Edia (Valis) hat die Tenshi no Uta Collection für Nintendo Switch angekündigt. Die Sammlung soll mit einer Crowdfunding-Kampagne realisiert werden, die man auf der Plattform Makuake demnächst starten möchte.

Die Sammlung wird Portierungen von Tenshi no Uta und die Fortsetzung Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku enthalten. Die von Telnet Japan entwickelten Spiele – Edia hatte sich die Markenrechte 2020 gekauft – erschienen ursprünglich für PC Engine. Eigentlich hat die Serie drei Einträge, aber Tenshi no Uta: Shiroki Tsubasa no Inori ist nicht Teil der Collection.

Die Reihe stammt aus der Feder von Kenichi Nishi, auch Akifumi Kaneko war führend beteiligt. Der Soundtrack schon damals unter anderem von: Motoi Sakuraba. Kenichi Nishi arbeitete später für Squaresoft unter anderem an Moon: Remix RPG Adventure als Designer.

Eine Lokalisierung ist unwahrscheinlich, aber wer weiß.

via Gematsu, Bildmaterial: Tenshi no Uta Collection, Edia