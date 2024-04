Cozy Caravan: Gemütlich wie Animal Crossing und Stardew Valley – nur mit dem Wohnwagen

Mit einem siebenminütigen Gameplay-Walkthrough geben euch die Entwickler von 5 Lives Studios heute viele neue Einblicke zum gemütlichen Cozy Caravan. Das Spiel wurde erst im Februar angekündigt und soll im Frühjahr 2024 zunächst im Early-Access bei Steam an den Start gehen.

Das Video präsentiert euch eine Handvoll der Aktivitäten, die ihr im Laufe von Cozy Caravan unternehmen werdet. Seht zu, wie ihr euren Charakter erstellt, Stadtbewohner und Mitreisende trefft, Gerichte kocht und eure Ressourcen nutzt, um die verschiedenen Dorfbewohner zu versorgen, die ihr auf eurer Reise trefft.

„Mit Cozy Caravan wollten wir die Art von Spiel erschaffen, die wir gerne spielen würden: etwas Wohltuendes, Entspannendes und voller guter Laune“, so Creative-Lead Dean Ferguson in einer Pressemitteilung. „Wir sind alle große Fans von Spielen wie A Short Hike, Animal Crossing und Stardew Valley, also wollten wir dem aufkommenden Cozy-Game-Genre unseren eigenen Stempel aufdrücken.“

Das Top-Down-Adventure ist für EinzelspielerInnen gedacht. Mit eurem Wohnwagen navigiert ihr durch die Landschaft und errichtet mit eurem Freund Bubba in jeder Stadt einen mobilen Markt. Gegenstände sammelt ihr und stellt ihr in Minispielen her.

Auf eurem Weg durch die Welt trefft ihr auf zahlreiche Charaktere mit ihren eigenen Geschichten und Quests, mit den örtlichen Stadtbewohnern handelt ihr auf dem Markt über eure Waren.

Im Early-Access soll die erste Region der Welt zugänglich sein und gefüllt mit Charakteren, Aktivitäten und Quests. Mehr Inhalte für diese Region und eine zweite Region wird es später geben.

Das neue Video:

Bildmaterial: Cozy Caravan, 5 Lives Studios