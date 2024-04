Streets of Rogue 2 will eine „fast schon absurde Menge“ an Gameplay-Mechaniken aufbieten

Am gestrigen Abend fand erstmals die Triple-I Initiative statt, ein Showcase für ambitionierte Indie-Games. Dabei präsentierte sich Streets of Rogue 2 mit einem neuen Gameplay-Trailer. Außerdem wurde angekündigt, dass man für das kommende Steam Next Fest im Juni eine spielbare Demo plant.

Vom Erstling, entwickelt von Solo-Indie-Entwickler Matt Dabrowski, wurden weltweit eine Million Exemplare nach der Veröffentlichung im Jahr 2019 verkauft. Da hat Publisher tinyBuild natürlich Lust auf mehr – wie auch die Fangemeinde. Streets of Rogue 2 ist die ehrgeizige Fortsetzung und schickt Fans auf ein endlos wiederholbares Abenteuer in einer „verrückten, immersiven und absolut unvorhersehbaren offenen Welt“.

„Streets of Rogue 2 ist die Krönung von fast zehn Jahren Arbeit an der Serie. Ich freue mich darauf, mit der Demo einen kleinen Vorgeschmack zu geben und Spielern im Laufe des Jahres weitere Inhalte über den Early Access in die Hände zu geben“, erklärt Matt Dabrowski, Schöpfer der Streets-of-Rogue-Reihe.

Alleine oder im Koop

Gespielt wird alleine oder im Koop-Modus. Euch erwarten im Roguelite Dutzende einzigartiger und skurriler Klassen, darunter der noch recht verbreitete Ninja, aber auch der Investmentbanker oder Alien. Die prozedural generierte Spielwelt soll mehrere einzigartige Biome bieten, von belebten Städten bis hin zu gruseligen Wäldern.

Neben „tiefgreifender RPG-Mechaniken“ wie Fertigkeitsbäumen, Quests, Fraktionen und Reputation soll es auch eine „fast schon absurde Menge“ ineinandergreifender Gameplay-Systeme geben, darunter zerstörbare Umgebungen, Hacking, intelligente NPC-KI, Gedankenkontrolle, Landwirtschaft, Fahrzeuge und mehr.

Nicht zuletzt gibt es natürlich auch ein großes Arsenal an Waffen und Gegenständen. Hier zählt die Pressemeldung Schrumpfstrahler, Bärenfallen, die Rattenbeschwörungs-Ocarina, ein Necronomicon, Landminen, Feuerwaffen und Raketenwerfer auf. Für Abwechslung ist also gesorgt. Seht unten den neuen Gameplay-Trailer!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Streets of Rogue 2, tinyBuild