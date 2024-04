Trotz gelungenem Remake: EA hat Dead Space offenbar komplett auf Eis gelegt

Solltet ihr nach dem gelungenen Remake von Dead Space bereits Lust auf eine Neuauflage des zweiten Serieneintrags gehabt haben, solltet ihr eure Erwartungen nicht zu hoch stecken. Berichten zufolge sei ein Remake von Dead Space 2 nämlich in der Planung gewesen, mittlerweile aber auf Eis gelegt. Auch die Gedankenspiele um einen ganz neuen Serienteil wurden ad acta gelegt. Der Grund: Das erste Spiel war ein kommerzieller Misserfolg.

Das behauptet jedenfalls Jeff Grubb von Giant Bomb, der über die aktuellen Projekte des Entwicklers Motive sprach, nachdem bekannt wurde, dass EA das Studio zu einem Teil seines größeren Battlefield-Entwicklungsteams gemacht hat.

„Sie haben an Dead Space 2 gearbeitet, und nun arbeiten sie nicht mehr daran“, so Grubb am Mittwoch. „Es liegt im Regal, weil das erste Spiel nur geringe Verkaufszahlen hatte, so wurde es mir gegenüber formuliert.“

EA dementiert, Grubb und Schreier halten dagegen

EA hat auf Grubbs Behauptungen reagiert – ein Sprecher erklärte gegenüber IGN: „Normalerweise kommentieren wir Gerüchte nicht, aber diese Geschichte hat keine Gültigkeit.“

Grubb bleibt bei seiner Meinung und schreibt via Twitter: „Ihr habt meine Erlaubnis, EA zu glauben, wenn ihr wollt, aber wann immer ein Unternehmen sagt, das stimmt nicht, sie aber nicht angeben, welcher Teil von der Geschichte, über die sie reden, nun ja … ja.“

Grubb sagt, ein „Dead Space 2“-Remake sei in der Vorproduktion gewesen, bevor sich Motives Pläne geändert hätten: „Dead Space 2 war definitiv in Planung. Es hatte einen Codenamen. Und nun machen sie es nicht.“

Grubbs Angaben werden von Brancheninsider Jason Schreier bekräftigt, der erklärt, die Serie liege bereits seit vergangenem Frühling auf Eis. Zudem sei sogar ein gänzlich neuer Serieneintrag in der Planung gewesen, dem – im Kontext selbsterklärend – ebenso kein grünes Licht gewährt worden sei. Stattdessen widmet sich das Studio nun der Arbeit am Battlefield-Franchise und einem „Iron Man“-Spiel.

Glen Schofield macht weiter

Hoffnung für Dead-Space-Fans: Schöpfer Glen Schofield arbeitet an einem neuen Projekt. Sein spiritueller Dead-Space-Nachfolger The Callisto Protocol wurde allerdings gemischt aufgenommen.

