Xbox-Präsidentin gründet neues Team zur zukünftigen Erhaltung von Spielen

Sarah Bond wurde vor ein paar Monaten zur Xbox-Präsidentin befördert und leitete eine Art Umstrukturierung ein, um die Gaming-Organisation von Microsoft zu optimieren und sich für die Zukunft aufzustellen.

Im Zuge dieser Anstrengungen spielt offenbar auch die Erhaltung von Spielen eine Rolle, die in der letzten Zeit zu einem zunehmenden Problem geworden ist. Nicht selten hat die Umstellung auf digitale Lizenzmodelle und Online-Dienste dazu geführt, dass Spiele quasi alternativlos von der Bildfläche verschwinden.

Selbst Kernplattformen wie Nintendo schließen ihre Shops und auch Microsoft plant die Schließung des Xbox-360-Stores – ein Umstand, dem viele Titel zum Opfer fallen könnten. Aber: Viele Spiele sind weiterhin für Xbox One und Xbox Series verfügbar – Abwärtskompatibilität sei Dank.

In E-Mails an ihr Team gab Sarah Bond bekannt, dass Microsoft nun ein spezielles Team zusammengestellt hat, um die Zukunftssicherheit der aktuellen Xbox-Spielebibliothek gegenüber zukünftigen Hardware-Paradigmenwechseln sicherzustellen.

„Wir haben ein neues Team gebildet, das sich der Erhaltung von Spielen widmet, was für uns alle bei Xbox und die Branche selbst wichtig ist“, so Bond. „Wir bauen auf unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Abwärtskompatibilität für unsere Spieler und Spielerinnen auf und sind weiterhin bestrebt, die fantastische Bibliothek an Xbox-Spielen künftigen Spielergenerationen zur Verfügung zu stellen.“

Quellen zufolge (via The Verge), plant Microsoft ein öffentliches Update zu diesen Plänen im Rahmen des diesjährigen Xbox-Showcase, das voraussichtlich im Juni 2024 stattfinden soll.

via Windows Central, Bildmaterial: Xbox