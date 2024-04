PlayStation Plus: Die ersten zwei neuen Games für den Spiele-Katalog stehen schon fest

Zwischenzeitlich sorgte Dave the Diver mit der Handelsversion „Anniversary Edition“ für Nintendo Switch für Aufsehen, doch bis die erscheint, steht erstmal die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen auf dem Plan.

Wie vor geraumer Zeit angekündigt, wird das Spiel nämlich im April auch digital für PS4 und PS5 erscheinen. Mintrocket legte dafür jetzt mit dem 16. April den konkreten Termin fest.

Und damit kennen wir auch schon das erste neue Spiel im „Spiele-Katalog“ für PlayStation Plus zur Monatsmitte. Dave the Diver soll nämlich für alle Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar werden.

Am Rande: Auch Tales of Kenzera: Zau wird im „Spiele-Katalog“ an den Start gehen, es erscheint am 23. April und ist dann gleich für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufe spielbar. Der Action-Adventure-Platformer ist für Einzelspieler ausgereichtet und inspiriert von der persönlichen Reise des Gründers von Surgent Studios, Abubakar Salim.

Zurück zum Tauchspiel: Auf PlayStation 5 soll der DualSense-Controller das Taucherlebnis von Dave the Diver auf ein ganz neues, immersives Level heben. Adaptive Trigger und Controller-Haptik werden genutzt. Der im Mai erscheinende Godzilla-DLC ist inbegriffen.

Um welche Spiele der „Spiele-Katalog“ noch anwächst und welche neuen Klassiker uns im Premium-Abo erwarten, das teilt Sony Interactive Entertainment üblicherweise pünktlich zur Monatsmitte mit. Da haben wir also noch ein paar Tage Zeit.

Bildmaterial: Dave the Diver, Mintrocket