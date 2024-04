Enttäuschung für Kingdom-Hearts-Fans: „Missing-Link“ hält auch das nächste Versprechen nicht

Eigentlich sah es in den letzten Wochen des Jahres 2023 so aus, als würde sich Kingdom Hearts Missing-Link endlich der Fertigstellung nähern. Nach einer langen Funkstille gab es endlich die Beta-Phase für iOS-Geräte, dazu hatte Square Enix die Restriktionen gelockert und Teilnehmer konnten sogar Spielszenen teilen.

Im Januar 2024 sollte es dann mit der Beta auf Android-Geräten weitergehen. Diese Beta-Phase musste jedoch kurzfristig verschoben werden, sollte dann im Frühjahr stattfinden und erhielt mit dem 25. April schließlich einen neuen Termin. Jetzt steht dieser 25. April unmittelbar bevor und die nächste Enttäuschung für Kingdom-Hearts-Fans wartet.

Wie Square Enix jetzt bekannt gibt, muss man auch diesen Start in die Android-Beta abblasen. Diesmal hat man aber gleich einen neuen Termin im Gepäck und die Verschiebung hält sich in Grenzen. Am 2. Mai 2024 soll es endlich losgehen. Allein, so langsam fehlt der Glaube.

Zweite iOS-Beta kommt

Der offizielle Twitter-Account entschuldigt sich natürlich für die Verzögerung und gibt ab, dass es darum ginge, mehr Nutzern die Möglichkeit zu geben, das nach dem erhaltenen Feedback der ersten Beta verbesserte Spiel in mehr Umgebungen zu genießen.

Für iOS-Fans läuft es besser: Aufgrund der ständigen Verschiebung der Android-Tests soll die zweite Beta-Phase für iOS-Geräte jetzt ebenfalls am 2. Mai beginnen. Die Anmeldungen dafür sollen ab dem 22. April möglich sein.

Es handelt sich bei Kingdom Hearts Missing-Link um ein komplett neues Spiel für iOS- und Android-Geräte. Square Enix nennt es ein „ortsbasiertes Action-RPG“ – es wird euch in die Welten von Scala ad Caelum in die reale Welt bringen. Ihr könnt euren Charakter per GPS oder Pad durch die Welt bewegen, AP verdienen und Kämpfe austragen. Hier seht ihr Gameplay aus der letzten Beta!

