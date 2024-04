Dragon Quest: Baby-Strampler und Kids-Shirts von Square Enix sind bald im Verkauf

Ihr haltet es weniger mit Dragon Ball, eher mit Dragon Quest? Als hätten sich die Firmen abgesprochen, gibt es nach dem Dragon-Ball-Strampler für eure Jüngsten jetzt auch Baby- und Kindermode im Dragon-Quest-Stil.

Diesmal wird die neue Kollektion von Square Enix selbst verkauft. Ab dem 26. April 2024 nimmt der Square Enix e-Store die Bestellungen an. Bisher nur in Japan und es wären eher unübliche Artikel für die weltweiten Square Enix Stores, aber wer weiß?

In der Bekleidungslinie macht Square Enix verschiedene Strampler, kleine Shirts und Ganzkörperanzüge für Kids zugänglich. Die Motive: ausnahmslos Schleime, die wohl populärste und intuitive Verbindung zur Dragon-Quest-Reihe. Die Preise schwanken zwischen 14 Euro und 19 Euro und es gibt nur Baby- und Kindergrößen.

Die Veröffentlichung der Kollektion fällt in eine Zeit, in der es um die Videospiele eher ruhig ist. Erst kürzlich ist nach einem Bloomberg-Bericht der Top-Producer Yu Miyake von seiner Position als Producer der „Dragon Quest“-Reihe zurückgetreten. Grund dafür soll auch sein, dass Dragon Quest XII so lange auf sich warten lässt.

Der neue Teil der Serie heißt Dragon Quest XII: The Flames of Fate und wurde im Mai 2021 angekündigt. Das Spiel soll sich an ein erwachseneres Publikum richten. Viel hat Square Enix dazu noch nicht gezeigt. Genau genommen: gar nichts.

via Square Enix, e-Store, Bildmaterial: Square Enix