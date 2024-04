Kingdom Come: Deliverance II führt euch noch 2024 in das Böhmische Paradies

Überraschung! Warhorse Studios und Plaion haben am Abend Kingdom Come: Deliverance II angekündigt, das noch 2024 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung, die aber so entwickelt und geschrieben sei, dass sie sowohl für Neueinsteiger als auch langjährige Fans geeignet ist.

In der Aufzeichnung des Livestreams erhaltet ihr Details zum Spiel von Schauspielern und Entwicklern und seht Szenen aus Kingdom Come: Deliverance II zur Musik von Jan Valta, dem Komponisten.

„Kingdom Come: Deliverance II versetzt die Spieler zurück in das Böhmen des 15. Jahrhunderts und beginnt dort, wo der Vorgänger endete: In der Rolle von Heinrich, dem standhaften Sohn eines Schmieds, findet man sich in einer turbulenten Geschichte von Rache, Verrat und Selbstfindung wider“, führt man ein.

Eine packende Fortsetzung wird versprochen, die in einer „liebevoll gestalteten mittelalterlichen Welt“ stattfindet. Bescheidene Schmieden und prächtige Höfe erwarten euch in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Königreich.

Die Karten, doppelt so groß wie im Vorgänger, führen euch in das Böhmische Paradies, ein realer Ort in Tschechien. Dort findet ihr die Burg Trosky und die urbane Umgebung der Silberminenstadt Kuttenberg, heute UNESCO-Weltkulturerbe.

Der Ankündigungstrailer:

Die Stream-Aufzeichnung:

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios, Plaion