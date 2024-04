Farm-Fans aufgepasst: In diesem Hammer-Bundle gibt es 8 Farming-Sims für 18 Euro

Humble ist mit einem neuen Bundle an den Start gegangen, das auf Fans von Farming-Simulationen zugeschnitten ist. Für kleines Geld bekommt ihr im Bundle „Down in the Farm“ stolze acht Games des Genres!

Von putzig über cozy bis hin zu mythologischen Hintergründen ist alles dabei. Das zeigt auch, wie abwechslungsreich das Farming-Genre ist. Wenn ihr alle acht Spiele im Bundle kauft, bezahlt ihr 18,64 Euro. Ein Schnäppchen, den eigentlich kosten sie über 160 Euro.

Mit The Witch of Fern Island lebt ihr ein friedliches Leben und stellt Elixiere her, während ihr euch um Land und Haus kümmert. Immortal Life hingegen setzt auf die chinesische Mythologie und exotische Kreaturen. Everdream Valley ist eine eher klassische Farming-Sim. In Cattails, ihr ahnt es, schlüpft ihr in die Rolle der Katze. Es warten weitere Überraschungen, hier die Liste der im Bundle enthaltenen Games:

Mit dem Kauf bei Humble unterstützt ihr wie immer auch einer Wohltätigkeitsorganisation, diesmal Kiss the Ground. Diese Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, an der globalen Regeneration des Planeten mitzuwirken. Dabei fängt man passenderweise mit dem Boden an.

Das Farming-Genre ist wirklich abwechslungsreich, nicht wahr? Noch ein bisschen mehr Schwung in die Bude will demnächst Sugardew Island bringen. Das Spiel vom deutschen Studio Rokaplay wurde bei Kickstarter erfolgreich finanziert, jetzt geht es in Richtung Veröffentlichung!

Bildmaterial: Cattails: Wildwood Story, Falcon Development