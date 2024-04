Ex-Sony-Präsident bittet Nintendo-Fans: Dieses Spiel solltet ihr nicht verpassen

Wenn man ehemalige Sony-Präsidenten denn unbedingt in die Kategorien „sympathisch“ und „unsymphathisch“ einteilen möchte, dann gehört Shuhei Yoshida sicher in die erstgenannte Rubrik. Da dürften sich Gaming-Fans relativ einig sein.

Über 10 Jahre lang, von 2008 bis 2019, war Yoshida der Präsident der SIE Worldwide Studios für Sony Interactive Entertainment. Inzwischen arbeitet er seit Jahren mit deutlich weniger Rampenlicht als Head of Indiependent Developer. Täglich hat er mit Indie-Studios aus der ganzen Welt zu tun.

Bei Twitter rät er jetzt in einem Tweet: „Nintendo-Fans, das solltet ihr nicht verpassen.“ Die Rede ist von Tchia, das nach der Veröffentlichung für PlayStation und PCs bald auch für Nintendo Switch erscheint. Mit dem 27. Juni 2024 steht dafür jetzt der konkrete Termin fest.

Das mehrfach ausgezeichnete und BAFTA-nominierte Tchia erhielt erst im Dezember die Auszeichnung „Games for Impact“ bei The Game Awards 2023. Den Award nahm Shuhei Yoshida in Vertretung für Game Director Phil Crifo entgegen.

Besonderes Gameplay-Feature

Das Besondere an Protagonistin Tchia ist, dass sie von allen möglichen Objekten und Tieren Besitz ergreifen kann. So kann sie als Autoreifen über die Insel rollen oder als Krabbe ihren Weg durch die Sandstrände der Insel schlagen. Doch auch in Tchias Haut ist es möglich, die Insel durch klettern, schwimmen oder gleiten zu erkunden. Die Insel, also die Spielwelt von Tchia, ist außerdem an die reale Inselgruppe Neukaledonien angelehnt.

Tchia für Nintendo Switch

