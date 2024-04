Eine fast 35 Jahre bestehende JRPG-Reihe von Square erhielt in dieser Woche eine Fortsetzung

Bei all den Spielen wie Sand Land, Stellar Blade und Eiyuden Chronicle flog in dieser Woche vielleicht etwas unter dem Radar, dass eine nicht weniger als fast 35 Jahre alte JRPG-Reihe von Square ebenfalls einen neuen Serieneintrag feiern durfte.

In den letzten Jahren bekam SaGa viele Remakes, Neuauflagen und Mobile-Adaptionen spendiert. Serienschöpfer Akitoshi Kawazu, bei Square Enix inzwischen längst in der Chefetage angekommen, sorgt fleißig dafür, dass sein Baby nicht in Vergessenheit gerät.

Auch bei SaGa: Emerald Beyond agierte Kawazu als Director und Autor. Das Spiel ist jetzt für PCs, PlayStation, Nintendo Switch und Mobilgeräte erhältlich. Eine Demo gibt ebenfalls und sie sorgte für ein Novum: Es gibt drei Versionen davon, auf jeder Plattform eine andere.

SaGa Emerald Beyond spielt in 17 Welten und neben den drei genannten Charakteren gibt es noch drei weitere Protagonisten: Siugnas, Bonnie und Formina. Eure Entscheidung, mit dem ihr beginnt und die Reihenfolge, in der ihr die Welten besucht, verändert dabei den Lauf der Story.

Zum Launch gibt es folgende Nachricht von Kawazu-san: „Wir feiern im Jahr 2024 das 35. Jubiläum der SaGa-Reihe. Dabei handelt es sich um die erste weltweite und gleichzeitige Veröffentlichung eines neuen SaGa-Titels. Ohne unsere Fans wäre dies nie möglich gewesen. SaGa Emerald Beyond ist das Ergebnis von 35 Jahren Innovation, Experimentieren und meinem persönlichen Wunsch, zu ergründen, was ein RPG ausmacht.“

Und weiter: „An unsere Langzeitfans: Ich hoffe, euch gefallen die anhaltenden Neuerungen und Verweise auf vorherige SaGa-Spiele. Ich möchte auch Neueinsteiger einladen, das Angebot der Emerald Vision anzunehmen und sich auf ein neues Abenteuer zu begeben. Ich hoffe, dass dieses Spiel euch allen ein unvergessliches Erlebnis bietet.“

