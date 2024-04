Der deutsche Kinostart zum beliebten Sport-Animefilm zu HAIKYU!! steht fest

Ob Kickers, Mila Superstar oder Captain Tsubasa. Mit Sport-Anime hatten die meisten von uns in ihrer Kindheit einen Kontakt. Wer dieses Subgenre immer noch mag, fiebert vielleicht HAIKYU!! The Dumpster Battle entgegen. Der Volleyballfilm setzt den Kampf zwischen den rivalisierten Highschools Karasuno und Nekoma fort.

Wie Crunchyroll bekannt gibt, hat man sich die Kinorechte am Streifen erworben. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von HAIKYU!! wird man den Film am 25. Juni 2024 in die deutschsprachigen Kinos bringen. Der Film wird dabei sowohl auf Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch in deutscher Synchronisation verfügbar sein.

Der HAIKYU!!-Streifen feierte im Februar in Japan sein Debüt und spielte dort über 57 Millionen US-Dollar ein. Damit ist es der erfolgreichste Film des laufenden japanischen Kinojahres. Die Originalgeschichte stammt von Haruichi Furudate, Regie und Drehbuch des Films von Susumu Mitsunaka. Produziert wurde der Film von Production I.G. und er hat eine Laufzeit von 85 Minuten.

HAIKYU!! ist ein Slice-of-Life-Sport-Anime, der auf der Manga-Serie von Haruichi Furudate basiert, die in der Weekly Shonen Jump erscheint. Im Fokus steht Shoyo Hinatas Liebe zum Volleyballsport. Die Anime-Serie wird von Toho Animation produziert und ist mit den ersten vier Staffeln derzeit im Stream auf Crunchyroll verfügbar.

Bildmaterial: HAIKYU!! The Dumpster Battle, Crunchyroll