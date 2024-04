Das war der Moment, in dem die Server von Nintendo Wii U und 3DS dicht machten

Heute Nacht war es vorbei. Nintendo-Fans waren vorgewarnt, schon im Oktober 2023 hatte Nintendo bekannt gegeben, sämtliche Online-Services auf Nintendo 3DS und Wii U einzustellen. Zuvor hatte Nintendo bereits die eShops der Systeme geschlossen.

Ihr könnt die Geräte jetzt nur noch offline benutzen. Das Online-Spiel und alle denkbaren Online-Funktionen werden nicht mehr unterstützt. Eine Ausnahme bildet der Download von Software-Updates und bereits gekaufter Software, zumindest auf „absehbare Zukunft“.

Fans weltweit trauern besonders um den sehr erfolgreichen und beliebten Nintendo 3DS. In den sozialen Medien haben viele Nintendo-Fans diverse Videos ihrer letzten Online-Runden in Mario Kart 7 oder Super Smash Bros. for 3DS oder spielten ein bisschen Animal Crossing: New Leaf. Aber auch die Wii U kam nicht zu kurz. Habt ihr die Einstellung zelebriert?

Twitter-Nutzer CTGP-7 drehte seine letzte Runde mit anderen auf der Rainbow Road. Auch Jerm-X hielt seine letzte Fahrt auf der Rainbow Road fest, bis hin zum Verbindungsfehler. Matthew Reynolds scrollte ein letztes Mal durch die Online-Inhalte von Super Mario Maker, bis ihn der unvermeidlichen Fehler zum Abbruch zwang. Fans weltweit waren live dabei, als die Server zwischen 2 und 3 Uhr abgeschaltet wurden. Viele weitere machten Fotos der Fehlermeldungen. Andere teilten ein letztes Mal ihre Freundescodes.

In den letzten Tagen feierten Nintendo-Fans den offiziellen, britischen Pokémon-Account dafür, dass man den Nintendo 3DS noch einmal bei den Pokémon-Internationalmeisterschaften hochleben ließ. Natürlich ohne jeden Hinweis auf die folgende Einstellung der Services.

StreetPass (hier erfolgt die Datenübertragung lokal) wird von der Einstellung der Online-Dienste übrigens nicht beeinträchtigt, wohl aber SpotPass. Auch Pokémon Bank und PokéMover können noch auf unbestimmte Zeit auf seine Online-Funktionalitäten vertrauen. Doch auch hier sind wohl die Tage gezählt.

