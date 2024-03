Toyota baut ein Miraidon-Motorrad zu Pokémon Karmesin und Purpur

In Pokémon Karmesin und Purpur können wir mit Miraidon und Koraidon durch die Paldea-Region flitzen. Der Automobil-Hersteller Toyota hat sich das erstgenannte Legendäre Pokémon als Vorbild genommen und ein Motorrad designt, das wie Miraidon im Fahrmodus aussieht.

Wie das Motorrad aussieht, zeigt uns User LordDremy im Reddit-Forum. Inzwischen berichtet auch die japanische Famitsu. Die Grundlage für das Motorrad basiert auf einer Zeichnung, die Toyota auf Twitter veröffentlichte.

Das Motorrad sieht der Videospielvorlage zum Verwechseln ähnlich aus. Es hat die beiden markanten Reifen und den Kopf von Miraidon, der sogar mit LED-Augen ausgestattet wurde. Auch die Arme und Beine des Pokémon sowie der Sitz sehen aus wie in Karmesin und Purpur.

Es sieht allerdings so aus, als könne das Motorrad nicht fahren. Die Räder haben einen flachen Boden und es sieht nicht so aus, als würden sie sich mit hoher Geschwindigkeit drehen können. Deshalb wird Miraidon wohl nicht in die Massenproduktion gehen, obwohl es eine coole Vorstellung wäre, wenn mehrere Fans so durch die Straßen heizen würden.

Bildmaterial: Pokémon Karmesin & Purpur, The Pokémon Company