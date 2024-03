Creatures of Ava ist das nächste Monsterzähmspiel, aber eines mit viel Harmonie und wenig Gewalt

Wir alle haben schon unzählige Kreaturen in Videospielen gefangen, gezähmt und gegeneinander kämpfen lassen. Das Genre ist inzwischen vielseitig, aber Creatures of Ava glaubt, es dennoch mit einem neuen Twist bereichern zu können. Das Spiel der spanischen Studios Inverge und Chibig bekam bei der „Partner Preview“ von Xbox das große Rampenlicht.

Diesmal geht es in erster Linie darum, die Kreaturen zu retten. Eine alles verzehrende, lebensbedrohliche Infektion frisst sich durch die Welt. Ihr rettet die kleinen Lebewesen und lasst sie einfach in Frieden und Harmonie existieren. Geschossen wird höchstens mit einer Kamera – ein Schelm, wer das als einen Seitenhieb auf Palworld versteht.

Creatures of Ava legt den Schwerpunkt auf die Erkundung einer Welt, in der es von Kreaturen nur so wimmelt. Die einst friedlichen Kreaturen sind von der unbekannten Infektion befallen und werden aggressiv. Heilt ihr sie, gehen sie mit euch eine einzigartige Verbindung ein, die es euch ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um die Welt zu erkunden und Probleme zu lösen. Die Kampfmechanik lenkt den Fokus auf das Heilen, weniger auf das Besiegen und mit einer Flötenmelodie zähmt ihr die Wesen.

Held des Spiels ist Vic, ein 22-jähriger Abenteurer, der zusammen mit der Forscherin Tabitha eine Expedition unternimmt. Gemeinsam stellen sie sich der Infektionskrankheit, welche die einheimischen Naam als „das Verdorren“ bezeichnen. Die Story wurde übrigens von Rhianna Pratchett mitgeschrieben.

Creatures of Ava befindet sich für PCs und Xbox Series in Entwicklung und soll 2024 erscheinen. Vertrieben wird das Spiel vom polnischen Publisher 11 bit studios. Zum Launch wird es im Xbox Game Pass für Konsolen und PCs an den Start gehen. Seht nachfolgend den neuen Trailer!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Creatures of Ava, Inverge, Chibig, 11 bit studios