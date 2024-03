The Land of the Magnates basiert auf den Mythen und Legenden des Orients

Im kommenden Jahr erwartet uns ein neuer Titel für PC via Steam, der ganz auf das Thema Orient eingeht. The Land of the Magnates soll 2025 erscheinen, doch schon jetzt bekommen wir erste Informationen und einen Trailer zum Spiel.

In dem Titel spielen wir einen entehrten Prinzen namens Malik Shabaz. Sein Reich wurde nach dem Tod der Königin in Finsternis gehüllt und er steht im Verdacht, den König vergiftet zu haben.

Um den Thron wiederzuerlangen, müssen wir uns durch magische Reiche kämpfen, in denen die Lakaien der Finsternis hausen. Dazu hilft uns unsere Sitar, ein Musikinstrument, das aus Persien stammt.

In dem Action-Adventure gibt es einige Rätsel, die wir lösen können. Einige Umwelträtsel beinhalten Elemente, die Shabaz beherrscht. Außerdem verspricht das Entwicklerteam einen passenden Soundtrack, der die besten Klänge des Orients vereint.

Der Trailer zu The Land of the Magnates

via Gematsu, Bildmaterial: The Land of the Magnates, Permanent Way Games, Freedom Games